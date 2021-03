Marche | il Garante | “Attivare soluzioni per riaprire le scuole in sicurezza”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ANCONA – “Le scuole vanno riaperte. Siamo consapevoli che la scelta di sospendere le attività didattiche, soprattutto nelle cosiddette zone rosse, sia stata frutto di valutazioni ponderate, ma ora è necessario individuare tutte le possibili soluzioni, sempre nella massima sicurezza, per un adeguato riavvio delle lezioni”. A parlare è il Garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli, che nei giorni scorsi ha partecipato, in via telematica, ai lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A parlare è il Garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli, che nei giorni scorsi ha partecipato, in via telematica, ai lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infa ...Una ricognizione generale di quanto sta accadendo negli istituti penitenziari marchigiani in relazione all'emergenza coronavirus è stata effettuata in questi giorni dal Garante regionale, Giancarlo Gi ...