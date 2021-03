Mantova, caos vaccino: 200 dosi per soltanto 20 prenotati (Di venerdì 26 marzo 2021) Premetto che non siamo noi a gestire le prenotazioni che ci arrivano dalla Regione ', ha detto in base a quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova . Nel centro di vaccinazione sarebbe possibile ... Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Premetto che non siamo noi a gestire le prenotazioni che ci arrivano dalla Regione ', ha detto in base a quanto riportato dalla Gazzetta di. Nel centro di vaccinazione sarebbe possibile ...

Advertising

GiordanoBattini : La sanità lombarda. - capodrugo_ : RT @gazzettamantova: Caos a Mantova: duecento dosi per venti convocazioni - gazzettamantova : Caos a Mantova: duecento dosi per venti convocazioni - kyraitaly : RT @gazzettamantova: Caos a Mantova: duecento dosi per venti convocazioni - gazzettamantova : Caos a Mantova: duecento dosi per venti convocazioni -