Manchester United | Giovanni Galli non ha dubbi | “Diallo ha un futuro da Pallone d’Oro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ai microfoni di Goal,ha parlato della nuova stellina delAmad, che ben conosce dai tempi della Lucchese, quandoera in società. “Amad è unico, ma deve rafforzarsi. Allo stesso tempo, deve assicurarsi di non perdere la velocità, che è una qualità che lo distingue dagli altri”, assicura. Arrivato la scorsa sessione di mercato dall’Atalanta per circa 40 mln, secondo“ha tutte le qualità per candidarsi alentro i prossimi cinque anni”. Sulle prospettive del ragazzo, prosegue: “È molto giovane e ha già fatto il suo debutto in Europa League. Penso che il prossimo anno avrà più possibilità di mettersi in luce in prima squadra. La ...