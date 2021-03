Mamma teenager lascia morire di fame la figlia neonata per andare a festeggiare il compleanno

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Unadi 19 anni rischia una condanna per omicidio colposo dopo aver abbandonato ladi 20 mesi,ndoladi. Il 5 dicembre del 2019, la diciassettenne britannica Verphy Kudi, decide dire a casa laAsiah di soli 20 mesi senza nessuno che possa accudirla in sua assenza. La giovanenon aveva trovato qualcuno che si occupasse di lei, ma non aveva intenzione di perdersi i festeggiamenti per il suo 18°con gli amici. Così, incurante delle conseguenze, la ragazza hato il palazzo in cui abitava e persino la città – Brighton – per una 6 giorni di balli sfrenati e festeggiamenti tra Londra e Coventry. Soddisfatta l’esigenza di staccare la spina ...