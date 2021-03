“Mamma non si muove”, bimbo eroe a sei anni: donna salvata dai carabinieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – eroe a sei anni. E’ la storia di un bambino residente a San Vitaliano, in provincia di Napoli, che ieri è sceso in strada in lacrime e a piedi nudi per chiedere aiuto dopo che la Mamma, una 35enne, era stata colta da un malore in casa ed era svenuta. Il piccolo ha percorso pochi metri in una via Roma deserta a causa delle restrizioni anti-covid, imbattendosi in una gazzella dei carabinieri. I militari, dopo aver appreso dal bambino del malore della madre (“Mamma sta male, non si muove”), sono intervenuti, non senza difficoltà in casa per prestare i primi soccorsi. La donna era riversa a terra priva di sensi. Successivamente è arrivata l’ambulanza cha ha trasportato la madre all’ospedale di Nola, mentre i militari hanno tenuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a sei. E’ la storia di un bambino residente a San Vitaliano, in provincia di Napoli, che ieri è sceso in strada in lacrime e a piedi nudi per chiedere aiuto dopo che la, una 35enne, era stata colta da un malore in casa ed era svenuta. Il piccolo ha percorso pochi metri in una via Roma deserta a causa delle restrizioni anti-covid, imbattendosi in una gazzella dei. I militari, dopo aver appreso dal bambino del malore della madre (“sta male, non si”), sono intervenuti, non senza difficoltà in casa per prestare i primi soccorsi. Laera riversa a terra priva di sensi. Successivamente è arrivata l’ambulanza cha ha trasportato la madre all’ospedale di Nola, mentre i militari hanno tenuto ...

Advertising

trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - matteosalvinimi : Minacce e violenza non sono MAI la soluzione, a nulla. Solidarietà all’amica, senatrice e mamma, Licia Ronzulli.… - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? babbo (Inferno XXXII, 9) '[...] ché non è impresa da pigliare a gabbo discriver… - shesmyqueenelsa : Un pomeriggio passato tra il “Tommaso smettila” e il “Tommaso non ti prego non ti fermare mai”. MAMMA CHE CINEMA ??… - AndreaCertosino : RT @Karm3nB: Mamma mia ... Se non capite dove ci porterà questa roba, è grave assai. Scioccata ! ?? -