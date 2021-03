Mafia:pizzo o cessione attività, tre 20enni arrestati a Bari (Di venerdì 26 marzo 2021) Avrebbero imposto al giovane titolare di una rivendita di articoli di profumeria e per l'igiene personale, nel quartiere Libertà di Bari, il pagamento di 20mila euro come "pizzo" dovuto al clan. Tre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Avrebbero imposto al giovane titolare di una rivendita di articoli di profumeria e per l'igiene personale, nel quartiere Libertà di, il pagamento di 20mila euro come "" dovuto al clan. Tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia pizzo Mafia:pizzo o cessione attività, tre 20enni arrestati a Bari Avrebbero imposto al giovane titolare di una rivendita di articoli di profumeria e per l'igiene personale, nel quartiere Libertà di Bari, il pagamento di 20mila euro come "pizzo" dovuto al clan. Tre pregiudicati 20enni sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Gli estorsori, con percosse e dietro la minaccia ...

