Mafia Capitale | confiscati 13 milioni di euro a Nicitra | l’ex boss della Banda della Magliana

(Di venerdì 26 marzo 2021) Salvatore, uno degli ex‘ è tornato nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma assieme a Rosario Zarbo e Francesco e Rosario Inguanta. I militari, questa mattina, stanno dando esecuzione ad un decreto su richiestaProcuraRepubblica di Roma – Direzione Distrettuale Anti, che dispone la confisca di beni (mobili e immobili) per un valore totale di circa 13di. In aggiunta, i quattro, sono disposti all’obbligo di soggiorno per 3 anni nel Comune di residenza. L’indagine Jackpot:a Roma nord Le misure di prevenzione sono una ...

... nota come una delle principali piazze di spaccio dellacollocata nella periferia est. Don ...che don Coluccia è in procinto di aprire dopo aver ristrutturato un locale confiscato alla...Tra queste, in particolare, la Nicon S.r.l., avente sede ad Aci Sant'Antonio, il cui amministratore unico è il figlio Giuseppe e con rilevantesociale di 100.000 , ha ad oggetto il commercio ...La Procura di Firenze continua a indagare per le stragi di mafia e Berlusconi e Dell’Utri tremano, scrivono Attilio Bolzoni e Nello Trocchia su Domani.Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di una complessa attività inves ...