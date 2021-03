Ma per la scuola sicura servono risorse che il governo non vuole investire (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante 24 mila nuovi casi positivi al coronavirus e 457 vittime di Covid-19, il virus prosegue il rallentamento iniziato una decina di giorni fa, con un numero di nuovi casi inferiore del 10% rispetto a una settimana fa. Il rapporto settimanale della cabina di regia del ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità però riporta in zona arancione solo il Lazio. Nella regione l’indice Rt è infatti tornato a 0,99 e l’incidenza del virus è inferiore ai 250 casi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante 24 mila nuovi casi positivi al coronavirus e 457 vittime di Covid-19, il virus prosegue il rallentamento iniziato una decina di giorni fa, con un numero di nuovi casi inferiore del 10% rispetto a una settimana fa. Il rapporto settimanale della cabina di regia del ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità però riporta in zona arancione solo il Lazio. Nella regione l’indice Rt è infatti tornato a 0,99 e l’incidenza del virus è inferiore ai 250 casi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

peppeprovenzano : Solidarietà a @AzzolinaLucia. Il suo stalker chiamato dalla @LegaSalvini a collaborare con il Sottosegretario alla… - lucianonobili : “Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell' affermazione del governo che la scuola in… - PiazzapulitaLA7 : La scuola non per tutti. Perché sono moltissimi gli allievi che - principalmente nel Mezzogiorno - non hanno modo d… - Aldoincoronato : RT @AdrianaSpappa: #Draghi: “è uscita una serie evidenze scientifiche che mostrano come la scuola, fino alla PRIMA MEDIA, di per sé non sia… - PieBongio : @MarcoCantamessa Evidenza aneddotica vol. II: tra i miei studenti fino a gennaio scorso si contavano due con fobia… -