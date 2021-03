L'università di Siena ha sospeso per tre mesi il professor Gozzini dopo le offese a Giorgia Meloni (Di venerdì 26 marzo 2021) Il caso ha sollevato tante polemiche e più o meno tutti, indipendentemente dal colore politico, hanno condannato le parole insultanti del professor Gozzini contro la leader di Fratelli d'Italia. Le ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Il caso ha sollevato tante polemiche e più o meno tutti, indipendentemente dal colore politico, hanno condannato le parole insultanti delcontro la leader di Fratelli d'Italia. Le ...

Insulti a Meloni, Prof. Gozzini senza stipendio per tre mesi

La sanzione dell'Università di Siena per le offese al leader di Fratelli d'Italia Offese e insulti a Giorgia Meloni. Il Professor Giovanni Gozzini è stato sanzionato per le parole rivolte al leader di Fratelli d'Italia.

L'università di Siena ha sospeso per tre mesi il professor Gozzini dopo le offese a Giorgia Meloni Le conseguenze disciplinari per il professore dell'Università di Siena Gozzini sono arrivate. Questa mattina la riunione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena ha accolto il parere ...

