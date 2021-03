Lukaku cecchino dagli undici metri: 18 reti in altrettanti tentativi. Non fallisce da oltre tre anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Con il rigore trasformato contro il Galles mercoledì, Romelu Lukaku ha allungato la sua serie positiva di calci di rigore, arrivata a 18, e che va non si ferma dal lontano agosto 2017, quando Kasper Schmeichel fermo Big Rom in una sfida tra Leicester e Manchester United. Da lì in poi solo centri: 14 su 14 con l’Inter e 4 su 4 con la Nazionale belga. Foto: Inter Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Con il rigore trasformato contro il Galles mercoledì, Romeluha allungato la sua serie positiva di calci di rigore, arrivata a 18, e che va non si ferma dal lontano agosto 2017, quando Kasper Schmeichel fermo Big Rom in una sfida tra Leicester e Manchester United. Da lì in poi solo centri: 14 su 14 con l’Inter e 4 su 4 con la Nazionale belga. Foto: Inter Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

