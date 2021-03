L’Ue in ginocchio da Biden. Gli Usa promettono di “concedere” le dosi. Ma quelle che avanzano (Di venerdì 26 marzo 2021) Gli Usa dettano regole e priorità. Massima collaborazione con l’Europa sull’emergenza climatica, sull’esportazione della democrazia nei paesi illiberali. Ma sui vaccini non c’è fretta. Prima gli americani. Poi quello che avanza agli ‘alleati’ europei. Gli Usa concedono alL’Ue le dosi di vaccino in eccedenza “Gli Stati Uniti condivideranno i vaccini appena potranno”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ospite del Consiglio europeo per collaborare con Bruxelles nella strategia anti-Covi d. Nessun impegno certo. La Casa Bianca promette agli ‘alleati’ europei il surplus delle dosi conservate gelosamente nei forzieri americani. Con l’obiettivo di coprire a luglio tutta popolazione americana. Bruxelles in ginocchio da Biden. Che detta i tempi La stampa parla di mano tesa e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Gli Usa dettano regole e priorità. Massima collaborazione con l’Europa sull’emergenza climatica, sull’esportazione della democrazia nei paesi illiberali. Ma sui vaccini non c’è fretta. Prima gli americani. Poi quello che avanza agli ‘alleati’ europei. Gli Usa concedono alledi vaccino in eccedenza “Gli Stati Uniti condivideranno i vaccini appena potranno”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joeospite del Consiglio europeo per collaborare con Bruxelles nella strategia anti-Covi d. Nessun impegno certo. La Casa Bianca promette agli ‘alleati’ europei il surplus delleconservate gelosamente nei forzieri americani. Con l’obiettivo di coprire a luglio tutta popolazione americana. Bruxelles inda. Che detta i tempi La stampa parla di mano tesa e ...

