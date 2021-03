Lucia Azzolina denuncia: “Il cyberbullo Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo che il sottosegretario della Lega Rossano Sasso ha un nuovo collaboratore al ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale Vespa: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Pasquale Vespa ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti”. Queste le parole dell’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su facebook. “La scelta del sottosegretario Sasso – continua la Azzolina – non mi sorprende, purtroppo. Ma mi chiedo se il Ministro Bianchi sia a conoscenza del fatto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo che il sottosegretario dellaRossano Sasso ha un nuovo collaboratore aldell’Istruzione. Si chiama: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi.ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un, a tutti gli effetti”. Queste le parole dell’ex ministro dell’Istruzione,, in un post su facebook. “La scelta del sottosegretario Sasso – continua la– non mi sorprende, purtroppo. Ma mi chiedo se il Ministro Bianchi sia a conoscenza del fatto ...

