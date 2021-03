L’ottimismo di Garavaglia: «Da aprile cominceremo ad aprire tutto. Discoteche in estate? Sì, ma all’aperto» (Di venerdì 26 marzo 2021) Potrebbe essere la conferenza stampa, fissata per oggi alle 14, subito dopo la cabina di regia, a chiarire le intenzioni del governo per i prossimi mesi. «Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in zona gialla e quindi vivremo l’estate come l’anno scorso senza tanti problemi». A dare però certezze, più che previsioni, è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Intervenuto a The Breakfast Club su Radio Capital, il ministro ha dichiarato che rispetto allo scorso anno la grande novità è ovviamente la campagna vaccinale. Entro l’estate in campo un sistema efficace di contract tracing «Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest’estate sarà diversa dalla scorsa. I problemi creati dalla scorsa estate? Li eviteremo con controlli e tamponi, oltre che grazie ai vaccini». Insomma, ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Potrebbe essere la conferenza stampa, fissata per oggi alle 14, subito dopo la cabina di regia, a chiarire le intenzioni del governo per i prossimi mesi. «Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in zona gialla e quindi vivremo l’come l’anno scorso senza tanti problemi». A dare però certezze, più che previsioni, è il ministro del Turismo Massimo. Intervenuto a The Breakfast Club su Radio Capital, il ministro ha dichiarato che rispetto allo scorso anno la grande novità è ovviamente la campagna vaccinale. Entro l’in campo un sistema efficace di contract tracing «Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest’sarà diversa dalla scorsa. I problemi creati dalla scorsa? Li eviteremo con controlli e tamponi, oltre che grazie ai vaccini». Insomma, ...

Advertising

commessoromano : L’ottimismo di #Garavaglia: «Da aprile cominceremo ad aprire tutto. Discoteche in estate? Sì, ma all’aperto» Bentornati al 2020 - martamacbeal : L'ottimismo di Garavaglia che come l'ottimismo di tutti quelli che sono passati si scontrerà con la dura realtà - Alfonso0070 : RT @ItaliaaTavola: Il ministro al Turismo ha parlato della strategia di ripartenza per il settore già a partire dalle prossime vacanze: «L'… - lucainge_tweet : Ottimismo e passaporto vaccinale Garavaglia lancia il turismo per l’estate - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Ottimismo e passaporto vaccinale Garavaglia lancia il turismo per l'estate -

Ultime Notizie dalla rete : L’ottimismo Garavaglia Garavaglia: «Turismo, ora i ristori anticrisi. Le Regioni si coordinino dobbiamo crescere molto di più» Corriere della Sera