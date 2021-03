Lorenzo Musetti, il 19enne italiano stupisce ancora: prima vittoria in un Masters a Miami (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 19enne Lorenzo Musetti vince la prima partita in un torneo Atp Masters 1000, battendo al suo esordio a Miami lo statunitense Michael Mmoh con il punteggio di 6-4, 6-4. Con questa vittoria il tennista di Carrara sale al numero 90 del ranking mondiale, superando Marco Cecchinato e diventando il settimo azzurro al mondo. Non ha superato il turno invece il pugliese Thomas Fabbiano, sconfitto dallo sloveno Aljaž Bedene. Stessa sorte per Salvatore Caruso. Oggi pomeriggio l’esordio assoluto a Miami di Jannik Sinner, che affronterà il francese Hugo Gaston. Domani invece sarà il turno di Fabio Fognini contro lo statunitense Sebastian Korda e di Lorenzo Sonego contro Bjorn Fratangelo. Musetti è reduce da una grande settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilvince lapartita in un torneo Atp1000, battendo al suo esordio alo statunitense Michael Mmoh con il punteggio di 6-4, 6-4. Con questail tennista di Carrara sale al numero 90 del ranking mondiale, superando Marco Cecchinato e diventando il settimo azzurro al mondo. Non ha superato il turno invece il pugliese Thomas Fabbiano, sconfitto dallo sloveno Aljaž Bedene. Stessa sorte per Salvatore Caruso. Oggi pomeriggio l’esordio assoluto adi Jannik Sinner, che affronterà il francese Hugo Gaston. Domani invece sarà il turno di Fabio Fognini contro lo statunitense Sebastian Korda e diSonego contro Bjorn Fratangelo.è reduce da una grande settimana ...

