Lo strano tracciato a forma di pene della nave che blocca il canale di Suez

(Di venerdì 26 marzo 2021) Poco prima di finire per arenarsi neldi, la portacontainer da 220.000 tonnellate Ever Given ha regalato al mondo qualcosa di cui parlare, nell’attesa si liberi uno dei passaggi marittimi più trafficati al mondo. Prima di imboccare il, laè infatti riuscita a tracciare nel Mar Rosso un profilo inconfondibile: quello di un enorme, accompagnato da testicoli ben proporzionati e un immancabile posteriore. La precisione del disegno, e anche l’assurdità dell’incidente che rischia di tenere uno snodo fondamentale per l’economia mondialeto per settimane, ha spinto alcuni a dubitare dell’autenticità del. Un’ipotesi seccamente smentita dal servizio di tracciamento VesselFinder, che tramite un portavoce ha fatto sapere che i dati ...

Il Fatto Quotidiano

