Lo schiaffo di Anagni e quei 29 milioni di vaccini AstraZeneca

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Perché men paia il mal futuro e ‘l fatto, veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un’altra volta esser deriso;veggio rinovellar l’aceto e ‘l fiele,e tra vivi ladroni esser anciso.” (Dante, Purgatorio, Canto XX, vv. 85-90) Nei giorni delle celebrazioni dantesche e del Consiglio europeo dedicato alla pandemia ed ai programmi vaccinali,ci ha fatto ricordare il tempo del liceo: i versi del Purgatorio dedicati a quello che, nella vulgata viene ricordato come “lodi”. Nel 1303 Guglielmo di Nogaret, membro del Consiglio di Stato di Francia, si trovava in Italia in missione diplomatica per conto di Filippo IV. Avuta notizia il 2 settembre 1303 che adil papa avrebbe pubblicato la bolla papale Super Petri solio, con lo scopo di scomunicare il Re ...

Advertising

elsaciel1 : RT @siriomerenda: @makkox Figliuolo ad Anagni per sottrarre le fiale al loro destino verso il Regno Unito (scena dello schiaffo a Boris I)… - MarioMarple : @GiovaQuez @lucianocapone Vabbe il secondo schiaffo di Anagni passerà alla storia. Giova, t prego! Applica a portavoce d draghi! Aiutalo - Quotidianinet : Storia Che cos'è lo schiaffo di Anagni? - GBruttini : @ilgiornale LO SCHIAFFO DI ANAGNI - Trenchap : Vi voglio stupire con la mia originalità: 'SCHIAFFO DI ANAGNI', 'NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA'... -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo Anagni

E' recente la notizia che dallo stabilimento di(celebre per il famosoad un pontefice nel medioevo) sono state bloccate 29 milioni di dosi, dirette in Belgio, paese dell'Unione, ma ...La confusione regna sovrana e qualcuno accarezza le suggestioni della storia: siamo di nuovo allodi. Solo che al posto di Bonifacio VIII c' è la coppia von der Leyen - Draghi. Il ...Draghi tra i leader europei più agguerriti all'Eurosummit: "Non restare inermi di fronte impegni non onorati". E su Anagni: "Presi in giro" ...Per i 700 anni dalla morte di Dante, rileggiamo i versi della sua Divina Commedia che celebrano i luoghi della Ciociaria ...