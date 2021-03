LIVE Sinner-Gaston, Masters1000 Miami in DIRETTA: sfida all’emergente francese (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Gaston, Masters1000 Miami: programma, orario, tv, streaming Quale sarà il programma di Jannik Sinner dopo Miami? Le ultime indiscrezioni Masters1000 Miami: il tabellone di Jannik Sinner. Khachanov al terzo turno e un ottavo con Alexander Zverev all’orizzonte Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston, match valido per il secondo turno dell’ATP Miami 2021, primo Master 1000 della stagione. Per l’azzurro questo è il debutto sul cemento della Florida e ci arriva sfiorando la top 30 mondiale a nemmeno vent’anni: inserito nel settore ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: programma, orario, tv, streaming Quale sarà il programma di Jannikdopo? Le ultime indiscrezioni: il tabellone di Jannik. Khachanov al terzo turno e un ottavo con Alexander Zverev all’orizzonte Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi Jannik-Hugo, match valido per il secondo turno dell’ATP2021, primo Master 1000 della stagione. Per l’azzurro questo è il debutto sul cemento della Florida e ci arriva sfiorando la top 30 mondiale a nemmeno vent’anni: inserito nel settore ...

Advertising

AngeloGallo87 : RT @DarioPuppo: Race Atp Live 2021: 9 Berrettini 495 punti 12 Fognini 425 16 Sinner 395 23 Musetti 340 #atptennis - infoitsport : Dubai: Sinner chiede strada a Karatsev (live ora in tv) - DarioPuppo : Race Atp Live 2021: 9 Berrettini 495 punti 12 Fognini 425 16 Sinner 395 23 Musetti 340 #atptennis - infoitsport : Dubai: Sinner chiede strada a Karatsev (live ora in tv) - infoitsport : Dubai: Sinner chiede strada a Karatsev (live ora in tv) -