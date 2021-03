LIVE Sinner-Gaston 6-2 6-2, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’altoatesino vola al terzo turno dominando la partita (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Si conclude dunque la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston. OA Sport vi augura una buona serata! 20.48 partita dominata da Jannik Sinner, che addomestica Hugo Gaston in poco più di un’ora. Match sempre dalla parte dell’altoatesino, con il francese che non è mai riuscito ad impensierirlo. GAME, SET AND MATCH! Jannik Sinner batte Hugo Gaston 6-2 6-2 in un’ora e due minuti! 40-15 E il primo lo annulla con uno schiaffo di dritto lungolinea. 40-0 Altro errore del francese. Tre match point. 30-0 Lunga la risposta di Gaston. 15-0 Servizio e dritto di Sinner. BREAK Sinner, 5-2! ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Si conclude dunque ladi Jannik-Hugo. OA Sport vi augura una buona serata! 20.48dominata da Jannik, che addomestica Hugoin poco più di un’ora. Match sempre dalla parte del, con il francese che non è mai riuscito ad impensierirlo. GAME, SET AND MATCH! Jannikbatte Hugo6-2 6-2 in un’ora e due minuti! 40-15 E il primo lo annulla con uno schiaffo di dritto lungolinea. 40-0 Altro errore del francese. Tre match point. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Servizio e dritto di. BREAK, 5-2! ...

