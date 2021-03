LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Moscheni-Fioretti secondi! Guignard-Fabbri puntano in alto (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 18.00 12.25: Si alza decisamente il LIVEllo con la prova dei francesi che andranno sicuramente al comando grazie ad una prova convincente 12.21: Si riparte con Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (Fra). Lopareva è nata e vive a Mosca, ha 20 anni, Brissaud è nato a Limges, ha 23 anni appena compiuti e vive a Mosca, dove i due si allenano sotto la guida di Roxane Petetin, Fabian Bourzat, Ekaterina Rubleva, Ivan Shefer. Sono stati 15mi al debutto internazionale agli Europei dello scorso anno. Si esibiscono su un medley della colonna sonora di Kiss me Kate: Foxtrot: Too Darn Hot, Quicktep: Too Darn Hot, Swing: Too Darn Hot. 12.14: Ora il warm up del ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DEIDIARTISTICO DALLE 18.00 12.25: Si alza decisamente illlo con la prova dei francesi che andranno sicuramente al comando grazie ad una prova convincente 12.21: Si riparte con Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (Fra). Lopareva è nata e vive a Mosca, ha 20 anni, Brissaud è nato a Limges, ha 23 anni appena compiuti e vive a Mosca, dove i due si allenano sotto la guida di Roxane Petetin, Fabian Bourzat, Ekaterina Rubleva, Ivan Shefer. Sono stati 15mi al debutto internazionale agli Europei dello scorso anno. Si esibiscono su un medley della colonna sonora di Kiss me Kate: Foxtrot: Too Darn Hot, Quicktep: Too Darn Hot, Swing: Too Darn Hot. 12.14: Ora il warm up del ...

Advertising

_anna123456 : RT @fisritalia: Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico del #Ve… - fisritalia : Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2021 in DIRETTA: Kihira sogna di rovinare la festa russa - #Pattinaggio… - infoitsport : LIVE - Pattinaggio artistico, short program maschile: Mondiali Stoccolma 2021 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Hanyu perfetto, è in testa! Chen cade e insegue. Azzurri sottotono… -