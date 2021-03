LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri sesti ma il podio è a 4 punti! In testa i russi Sinitsina/Katsalapov (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 18.00 15.59: Sesto posto con un pizzico di delusione (forse per un punto in meno) per la coppia italiana Guignard/Fabbri, eli9minata l’altra coppia italiana Moscheni/Fioretti 15.57: La coppia statunitense Madison Hubbell / Zachary Donohue con un punteggio di 86.05 si inseriscono al secondo posto! 15.55: Programma divertente, grande tecnica e bella interpretazione. Manca forse qualcosa per il primo posto 15.51: Si conclude la gara con un’altra coppia di altissimo LIVEllo: gli statunitensi Madison Hubbell / Zachary Donohue. Hubbell ha 30 anni, è nata a Lansing e vive a Sylvana, Donohue è nato e vive a Madison. Si ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DEIDIARTISTICO DALLE 18.00 15.59: Sesto posto con un pizzico di delusione (forse per un punto in meno) per la coppia italiana, eli9minata l’altra coppia italiana Moscheni/Fioretti 15.57: La coppia statunitense Madison Hubbell / Zachary Donohue con un punteggio di 86.05 si inseriscono al secondo posto! 15.55: Programma divertente, grande tecnica e bella interpretazione. Manca forse qualcosa per il primo posto 15.51: Si conclude la gara con un’altra coppia di altissimollo: gli statunitensi Madison Hubbell / Zachary Donohue. Hubbell ha 30 anni, è nata a Lansing e vive a Sylvana, Donohue è nato e vive a Madison. Si ...

Carloparagona : @max_ambesi @eurosportItalia non c'è audio nei programmi live di pattinaggio sul ghiaccio sul Player. - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri puntano in alto! Bene Moscheni-Fioretti ma la quali… - Night_Moonrose : Io non riesco a capire come cavolo la @RaiSport abbia organizzato il palinsesto per i mondiali di pattinaggio. È tu… - _anna123456 : RT @fisritalia: Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico del #Ve… - fisritalia : Oggi dalle 10.50 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico… -