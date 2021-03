LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri possono sorprendere nella danza (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 18.00 10.48: Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di spicco si ritroveranno per la prima volta in stagione tutte insieme sfidandosi, considerata la mancanza totale di competizioni di rilievo internazionale. 10.42: Per l’Italia in gara anche Carolina Moscheni e Francesco Fioretti che sono al debutto internazionale dopo la divisione della coppia Tessari/Fioretti che ha rappresentato l’Italia all’Europeo di Graz lo scorso anno. 10.38: L’Italia si gioca la carta più importante per puntare al podio in questa rassegna iridata grazie a Charlène Guignard e Marco Fabbri: se riusciranno ad eseguire al meglio ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DEIDIARTISTICO DALLE 18.00 10.48: Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di spicco si ritroveranno per la prima volta in stagione tutte insieme sfidandosi, considerata la mancanza totale di competizioni di rilievo internazionale. 10.42: Per l’Italia in gara anche Carolina Moscheni e Francesco Fioretti che sono al debutto internazionale dopo la divisione della coppia Tessari/Fioretti che ha rappresentato l’Italia all’Europeo di Graz lo scorso anno. 10.38: L’Italia si gioca la carta più importante per puntare al podio in questa rassegna iridata grazie a Charlènee Marco: se riusciranno ad eseguire al meglio ...

