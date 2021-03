LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Tuktamysheva resiste alla rimonta di Trusova! Kihira sfida le russe (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43: prestazione costellata di sbavature qua e là. Bella l’interpretazione, difficile restare sul podio 21.42: Doppio Axel-triplo Toeloop bene, e bene anche la combinazione triplo Flip-triplo Toeloop, triplo Lutz non bene invece: corto e atterrato su due piedi 21.40: bene la combinazione triplo Flip-Eurler-triplo Salchow, bene il triplo Rittberger 21.40: Doppio Axel in partenza, caduta sul triplo Axel 21.39: Sul ghiaccio ora la giapponese Rika Kihira, seconda dopo il corto, 19 anni, di Nishinomiya. Abita a Champery in Svizzera dove si allena agli ordini di Stéphane Lambiel e Mie Hamada. Ha vinto le ultime due edizioni del Fouir Continents ed è stata quarta all’ultima edizione del Mondiale. Si esibisce su Baby, God Bless You di Shinya Kiyozuka. 21.37: E’ una prova da podio quella della russa ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43: prestazione costellata di sbavature qua e là. Bella l’interpretazione, difficile restare sul podio 21.42: Doppio Axel-triplo Toeloop bene, e bene anche la combinazione triplo Flip-triplo Toeloop, triplo Lutz non bene invece: corto e atterrato su due piedi 21.40: bene la combinazione triplo Flip-Eurler-triplo Salchow, bene il triplo Rittberger 21.40: Doppio Axel in partenza, caduta sul triplo Axel 21.39: Sul ghiaccio ora la giapponese Rika, seconda dopo il corto, 19 anni, di Nishinomiya. Abita a Champery in Svizzera dove si allena agli ordini di Stéphane Lambiel e Mie Hamada. Ha vinto le ultime due edizioni del Fouir Continents ed è stata quarta all’ultima edizione del Mondiale. Si esibisce su Baby, God Bless You di Shinya Kiyozuka. 21.37: E’ una prova da podio quella della russa ...

