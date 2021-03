LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Shcherbakova trionfa! E’ tripletta russa! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00: Per oggi è tutto, l’appuntamento a domani per le ultime due sessioni di gare che assegneranno le ultime medaglie del Mondiale di Stoccolma. Grazie per averci seguito e buona serata 21.59: Questa la classifica finale della gara femminile: 1 Anna Shcherbakova FSR 233.17 2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA FSR 220.46 3 Alexandra TRUSOVA FSR 217.20 4 Karen CHEN USA 208.63 5 Loena HENDRICKX BEL 208.44 6 Kaori SAKAMOTO JPN 207.80 7 Rika KIHIRA JPN 205.70 8 Olga MIKUTINA AUT 198.77 9 Bradie TENNELL USA 197.81 10 Haein LEE KOR 193.44 11 Yelim KIM KOR 191.78 12 Ekaterina RYABOVA AZE 189.46 13 Madeline SCHIZAS CAN 185.78 14 Eva-Lotta KIIBUS EST 181.47 15 Josefin TALJEGARD SWE 178.10 16 Lindsay van ZUNDERT NED 174.50 17 Alexandra FEIGIN BUL 173.52 18 Nicole SCHOTT GER 172.80 19 Satoko MIYAHARA JPN 172.30 20 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00: Per oggi è tutto, l’appuntamento a domani per le ultime due sessioni di gare che assegneranno le ultime medaglie del Mondiale di Stoccolma. Grazie per averci seguito e buona serata 21.59: Questa la classifica finale della gara femminile: 1 AnnaFSR 233.17 2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA FSR 220.46 3 Alexandra TRUSOVA FSR 217.20 4 Karen CHEN USA 208.63 5 Loena HENDRICKX BEL 208.44 6 Kaori SAKAMOTO JPN 207.80 7 Rika KIHIRA JPN 205.70 8 Olga MIKUTINA AUT 198.77 9 Bradie TENNELL USA 197.81 10 Haein LEE KOR 193.44 11 Yelim KIM KOR 191.78 12 Ekaterina RYABOVA AZE 189.46 13 Madeline SCHIZAS CAN 185.78 14 Eva-Lotta KIIBUS EST 181.47 15 Josefin TALJEGARD SWE 178.10 16 Lindsay van ZUNDERT NED 174.50 17 Alexandra FEIGIN BUL 173.52 18 Nicole SCHOTT GER 172.80 19 Satoko MIYAHARA JPN 172.30 20 ...

