LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Kihira sfida le russe, Trusova per la rimonta (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Discreta la prova della tedesca che è determinata ed espressiva: può essere soddisfatta 18.42: Qualche problema sull'atterraggio del triplo Rittberger, bene la combinazione triplo Salchow-doppio Toeloop, bene il doppio Axel 18.40: Triplo flip-triplo Toeloop con giro in mezzo, triplo Flip bene, triplo Rittberger-doppio Toeloop bene, bene anche il doppio Axel 19.39: E' sul ghiaccio la tedesca Nicole Schott, 20ma dopo il corto, 25 anni, nata a Essen e di stanza a Oberstdorf dove si allena sotto la guida di Michael Huth. E' alla quinta partecipazione, con il miglior risultato ottenuto nel 2018 dove fu 13ma, dopo il 18mo posto ai Giochi Olimpici, e 13ma è stata anche lo scorso anno all'Europeo. Si esibisce su una selezione da L'Inverno da Le quattro stagioni di Vivaldi. 18.39: Eliska Brezinova, della ...

