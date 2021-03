LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: Miller e Bagnaia, super Ducati! Bene anche Morbidelli e Rossi (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 19.03 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Enea Bastianini, 17° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. 19.02 Decima piazza acciuffata in extremis da Pol Espargarò con la Honda. 19.01 Dopo aver condotto a lungo le FP2, l’Aprilia di Aleix Espargarò si è fermata in ottava posizione. Nessuna Ktm in top10. 19.00 Bicchiere mezzo pieno per Valentino Rossi. Il passo è interessante, il piazzamento finale (9° a 0.487 da Miller) tutt’altro che disprezzabile, considerando che il Dottore non è uno specialista del giro secco. Nel complesso il feeling con Yamaha Petronas è molto buono. 18.59 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 19.03 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Enea Bastianini, 17° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. 19.02 Decima piazza acciuffata in extremis da Pol Espargarò con la Honda. 19.01 Dopo aver condotto a lungo le FP2, l’Aprilia di Aleix Espargarò si è fermata in ottava posizione. Nessuna Ktm in top10. 19.00 Bicchiere mezzo pieno per Valentino. Il passo è interessante, il piazzamento finale (9° a 0.487 da) tutt’altro che disprezzabile, considerando che il Dottore non è uno specialista del giro secco. Nel complesso il feeling con Yamaha Petronas è molto buono. 18.59 ...

