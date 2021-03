LIVE Moto3 | Prove libere GP Qatar in DIRETTA | Pedro Acosta detta il passo a Losail! 6° posto per Andrea Migno | il migliore degli italiani Alle 16 10 la FP2

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP13.40 E 18.00 12.36 Grazie a tutti per averci seguito in questo turno. Appuntamento16.10 per la FP2 della! 12.35 Ottimoper gli, sesto, è ildei nostri connazionali. 12.33 La classifica finale della FP1 della: 1 37 P.2:05.809 2 40 D. BINDER +0.089 3 6 R. YAMANAKA +0.377 4 5 J. MASIA +0.379 5 17 J. MCPHEE +0.399 6 16 A.+0.437 7 50 J. DUPASQUIER +0.443 8 27 K. ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… - gponedotcom : LIVE - Moto2 e Moto3 alle 19:00 con Carlo Pernat, Arbolino e Migno: VIDEO - Occhi puntati anche sulle categorie leg… - gponedotcom : LIVE - Bar Sport alle 21:00 - La caduta di Dovizioso e i test Moto2 e Moto3: VIDEO - Stasera il nostro Live con Car… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3

...10 - 14:30 - Warm - Up Moto2 14:40 - 15:00 - Warm - Up MotoGP 16:00 - Gara17:20 - Gara Moto2 ... Scopri come guardare le gare di MotoGPe on demand...e on demand. Chi sono i commentatori? Niccolò Pavesi e Marco Melandri racconteranno la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo le classi della Moto2 e. Calendario MotoGP ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Qatar, primo atto della Moto3 2021. Dopo la lunga pausa, i giovani protagonisti del Motomondiale sono ...MotoGP: Ecco la programmazione completa del primo appuntamento stagionale del Motomondiale in diretta sul canale 208 e in chiaro sul digitale ...