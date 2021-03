LIVE Joventut Badalona-Virtus Bologna 14-19, EuroCup in DIRETTA: V-Nere avanti di 5 dopo il primo quarto (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il primo quarto. 14-19 Dimitrijevic da due. 12-19 1/2 ai liberi per Gamble. 12-18 Si sblocca Teodosic. 12-16 Dimitrijevic da due. 10-16 Canestro e fallo per Pajola. L’azzurro, però, sbaglia il tiro. 10-14 Ancora Weems in penetrazione. 10-12 Penetrazione vincente di Weems. 10-10 1/2 ai liberi di Brodziansky. 9-10 1/2 per Tomic ai liberi. 8-10 Canestro di Tessitori da sotto. 8-8 Schiacciata di Tomic. 6-8 Altra tripla per Weems. 6-5 Lopez-Arostegui segna da due. 4-5 Altro 2/2 di Tomic ai liberi. 2-5 Weems segna la prima tripla del match. 2-2 Tessitori realizza il tap-in dopo un errore di Teodosic. 2-0 Tomic apre le marcature segnando due liberi. 18.55 Le due squadre si stanno preparando per la palla a due. 18.45 Buonasera amici e amiche di OA Sport. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qua il. 14-19 Dimitrijevic da due. 12-19 1/2 ai liberi per Gamble. 12-18 Si sblocca Teodosic. 12-16 Dimitrijevic da due. 10-16 Canestro e fallo per Pajola. L’azzurro, però, sbaglia il tiro. 10-14 Ancora Weems in penetrazione. 10-12 Penetrazione vincente di Weems. 10-10 1/2 ai liberi di Brodziansky. 9-10 1/2 per Tomic ai liberi. 8-10 Canestro di Tessitori da sotto. 8-8 Schiacciata di Tomic. 6-8 Altra tripla per Weems. 6-5 Lopez-Arostegui segna da due. 4-5 Altro 2/2 di Tomic ai liberi. 2-5 Weems segna la prima tripla del match. 2-2 Tessitori realizza il tap-inun errore di Teodosic. 2-0 Tomic apre le marcature segnando due liberi. 18.55 Le due squadre si stanno preparando per la palla a due. 18.45 Buonasera amici e amiche di OA Sport. Il ...

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: La #Virtus Bologna ?? va a caccia della semifinale di Eurocup! ???? Gara 2 dei quarti sul campo della Joventut Badalona è… - zazoomblog : LIVE Joventut Badalona-Virtus Bologna EuroCup in DIRETTA: la V-Nere provano ad archiviare la pratica in gara 2 -… - Eurosport_IT : La #Virtus Bologna ?? va a caccia della semifinale di Eurocup! ???? Gara 2 dei quarti sul campo della Joventut Badal… - PianetaBasketIT : Palla a due in 7Days @EuroCup con in campo Joventut Badalona e Virtus Segafredo Bologna - zazoomblog : LIVE Joventut Badalona-Virtus Bologna EuroCup in DIRETTA: la V-Nere provano ad archiviare la pratica in gara 2 -… -