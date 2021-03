LIVE Francia-Scozia 3-0 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | primi punti francesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? CHE DIFESA DI FICKOU! Ruba un pallone a Russell in un’azione scozzese estremamente pericolosa nei cinque metri. Si salva la. 12? Lasi prende una punizione e cerca di andare per il bersaglio grosso. Touche in zona d’attacco. 10? Ntamack converte il calcio di punizione: 3-0. I transalpini provano a cominciare a costruire la vittoria. 9? Mischia mal giocata per lache non ottiene il massimo da un’occasione concreta. Comunque i padroni di casa vanno per i treper un fuorigioco. 8? Van der Merwe legge bene il pallone, anticipa Dupont ed annulla la meta. Mischia nei cinque metri per la. 6? Gran pallone riconquistato da Fikou che avvicina la...