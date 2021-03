LIVE Francia-Scozia 18-20, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: gli scozzesi si avvicinano al secondo posto! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Finn Russell converte! La Scozia è avanti 20-18 allo Stade de France! 62? Un rimpallo favorisce Cherry bravo a raccogliere il pallone vagante e schiacciare a terra. Meta confermata da Barnes con l’ausilio del TMO. 61? META Scozia!! GLI OSPITI TROVANO IL MERITATO PAREGGIO CON CHERRY! 61? Due sostituzioni per la Francia: entra Thomas al posto di Vakatawa, entra Atonio per Haouas.. 60? In affanno in questa fase la Francia: ospiti che spingono forte per operare il sorpasso. 59? La Scozia va per la touche ed entra in zona punti. 57? CHE OCCASIONE PER SAM JOHNSON! Dopo una grande corsa lo scozzese è fatto prigioniero da Vincent. Ad un passo dalla meta la Scozia. 56? Doppio cambio nella Francia: ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Finn Russell converte! Laè avanti 20-18 allo Stade de France! 62? Un rimpallo favorisce Cherry bravo a raccogliere il pallone vagante e schiacciare a terra. Meta confermata da Barnes con l’ausilio del TMO. 61? META!! GLI OSPITI TROVANO IL MERITATO PAREGGIO CON CHERRY! 61? Due sostituzioni per la: entra Thomas al posto di Vakatawa, entra Atonio per Haouas.. 60? In affanno in questa fase la: ospiti che spingono forte per operare il sorpasso. 59? Lava per la touche ed entra in zona punti. 57? CHE OCCASIONE PER SAM JOHNSON! Dopo una grande corsa lo scozzese è fatto prigioniero da Vincent. Ad un passo dalla meta la. 56? Doppio cambio nella: ...

zazoomblog : LIVE Francia-Scozia 13-10 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: si riparte a Parigi! - #Francia-Scozia #13-10 #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Francia-Scozia 3-10 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: la prima meta è scozzese - #Francia-Scozia #Nazioni #rugby - Calciodiretta24 : Kazakistan – Francia: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - blab_live : #Francia #National: analisi, quote, variazioni e #pronostici della giornata 27 - wastetires : RT @ticinonews: Germania: più controlli al confine con la Francia -