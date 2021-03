LIVE Francia-Scozia 18-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i transalpini provano a realizzare il miracolo (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Può rientrare Hogg dopo dieci minuti: si ritorna in parità numerica. 49? Riciclo di Haining per Van der Merwe che produce avanzamento, sul proseguo Russell cerca il drop ma manca il bersaglio. 48? Non converte Ntamack da posizione defilata. Si rimane sul 18-10. 47? Azione in verticale sviluppata grazie al riciclo eccezionale di Vakatawa verso Dulin: Penaud corre e si autolancia con il calcio. Nessuno lo può prendere e la Francia è avanti di otto. 46? META Francia!! PENAUD CON UN’ACCELERAZIONE ECCEZIONALE FIRMA IL 18-10! 45? Presa al collo e la Scozia respira. Difesa eccezionale sull’attacco prolungato francese. 43? CHIUSURA ECCELSA DI HARRIS SU VAKATAWA! La Scozia non demorde e continua a resistere stoicamente. 42? Mantiene bene il possesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Può rientrare Hogg dopo dieci minuti: si ritorna in parità numerica. 49? Riciclo di Haining per Van der Merwe che produce avanzamento, sul proseguo Russell cerca il drop ma manca il bersaglio. 48? Non converte Ntamack da posizione defilata. Si rimane sul 18-10. 47? Azione in verticale sviluppata grazie al riciclo eccezionale di Vakatawa verso Dulin: Penaud corre e si autolancia con il calcio. Nessuno lo può prendere e laè avanti di otto. 46? META!! PENAUD CON UN’ACCELERAZIONE ECCEZIONALE FIRMA IL 18-10! 45? Presa al collo e larespira. Difesa eccezionale sull’attacco prolungato francese. 43? CHIUSURA ECCELSA DI HARRIS SU VAKATAWA! Lanon demorde e continua a resistere stoicamente. 42? Mantiene bene il possesso ...

