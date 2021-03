LIVE Francia-Scozia 13-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: si riparte a Parigi! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42? Mantiene bene il possesso la Scozia in queste prime battute della seconda frazione di gioco. 41? SI riparte ALLO STADE DE FRANCE! 21.55 Ai francesi servono altre tre mete per portare a casa il punto di bonus e serve un vantaggio di oltre 21 punti sugli scozzesi. Servirà un cambio di marcia radicale nella ripresa e probabilmente si dovrà verificare anche un calo da parte della squadra di Townsend dal punto di vista difensivo. 21.51 La Scozia dovrà fare a meno Stuart Hogg nell’inizio del secondo tempo e sarà una perdita non da poco. Il capitano scozzese è sempre prezioso per far salire la squadra. Dovrà provare ad approfittarne la Francia nell’inizio di secondo tempo. La squadra di Galthié è partita male, come tramortita dall’inizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Mantiene bene il possesso lain queste prime battute della seconda frazione di gioco. 41? SIALLO STADE DE FRANCE! 21.55 Ai francesi servono altre tre mete per portare a casa il punto di bonus e serve un vantaggio di oltre 21 punti sugli scozzesi. Servirà un cambio di marcia radicale nella ripresa e probabilmente si dovrà verificare anche un calo da parte della squadra di Townsend dal punto di vista difensivo. 21.51 Ladovrà fare a meno Stuart Hogg nell’inizio del secondo tempo e sarà una perdita non da poco. Il capitano scozzese è sempre prezioso per far salire la squadra. Dovrà provare ad approfittarne lanell’inizio di secondo tempo. La squadra di Galthié è partita male, come tramortita dall’inizio ...

zazoomblog : LIVE Francia-Scozia 3-10 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: la prima meta è scozzese - #Francia-Scozia #Nazioni #rugby - Calciodiretta24 : Kazakistan – Francia: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - blab_live : #Francia #National: analisi, quote, variazioni e #pronostici della giornata 27 - wastetires : RT @ticinonews: Germania: più controlli al confine con la Francia - ticinonews : Germania: più controlli al confine con la Francia -