LIVE Francia-Scozia 13-10 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | Dulin rimette tutto in discussione

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Si accende una rissa in campo con un battibecco fra Russell e Dupont. 40? I transalpini provano ad uscire dalla metà campo palla in mano, provando a rischiare, senza timore. 38? Ntamack non sbaglia la conversione: 13-10 in favore della. 37? Splendido lavoro di Penaud che allarga verso Dupont, il numero nove evita un avversario e trova l’arrivo come un treno diche non può sbagliare. Sorpasso: 11-10. 36? DULIIIIIINNNNNNNNN!!!!! LARIAPRE!! 35? Altro vantaggio per laed altra mischia: i Galletti vogliono andare per il bersaglio grosso perrein. 34? Azione tenace ...