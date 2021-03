LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: i milanesi vanno a caccia della vittoria playoff (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA della sfida tra Baskonia ed Olimpia Milano La presentazione del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Baskonia-Olimpia Milano, match valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Con un successo, infatti, Milano sarebbe certa di chiudere tra le prime otto e quindi di tornare a giocare i playoff da quell’ultima volta datata 2014. Da Vitoria si apre anche un ciclo di tre trasferte consecutive e tutte con squadre con cui Milano ha già perso all’andata. Infatti oltre agli spagnoli, l’Olimpia se ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30: Buonasera e benvenuti allasfida traedLa presentazione del match Buonasera e benvenuti alladi, match valevole per la trentunesima giornata dell’2020-2021. Con un successo, infatti,sarebbe certa di chiudere tra le prime otto e quindi di tornare a giocare ida quell’ultima volta datata 2014. Da Vitoria si apre anche un ciclo di tre trasferte consecutive e tutte con squadre con cuiha già perso all’andata. Infatti oltre agli spagnoli, l’se ...

