LIVE Baskonia-Olimpia Milano 86-69, Eurolega basket in DIRETTA: netta vittoria degli spagnoli (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. La prossima settimana doppio impegno con Stella Rossa e Panathinaikos per Milano, che è obbligata a vincere per non compromettere tutto. Sono obbligatorie due vittorie. FINISCE QUI! Il Baskonia ottiene una vittoria pesantissima in chiave playoff, mentre Milano rimanda la qualificazione. 86-69 Appoggio al vetro di Datome 86-67 Tripla di Vildoza. 83-67 Schiacciata di Sedekerskis . 81-67 Polonara chiude la gara con la tripla. 78-67 Due liberi di Roll, ma ormai manca un minuto e mezzo. 78-65 Ancora Roll a muovere la retina. 76-61 Arresto e tiro di Roll. 76-56 Tripla di Henry. +20 del Baskonia. 72-56 Sedekerskis segna la schiacciata del +16. 70-56 Polonara ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostro. Grazie per averci seguito. La prossima settimana doppio impegno con Stella Rossa e Panathinaikos per, che è obbligata a vincere per non compromettere tutto. Sono obbligatorie due vittorie. FINISCE QUI! Ilottiene unapesantissima in chiave playoff, mentrerimanda la qualificazione. 86-69 Appoggio al vetro di Datome 86-67 Tripla di Vildoza. 83-67 Schiacciata di Sedekerskis . 81-67 Polonara chiude la gara con la tripla. 78-67 Due liberi di Roll, ma ormai manca un minuto e mezzo. 78-65 Ancora Roll a muovere la retina. 76-61 Arresto e tiro di Roll. 76-56 Tripla di Henry. +20 del. 72-56 Sedekerskis segna la schiacciata del +16. 70-56 Polonara ...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: L'equilibrio dura solo un tempo, poi la squadra di casa scappa, trascinata da un super Henry ed un ottimo Polonara #TDSA… - OlimpiaMiNews : L'equilibrio dura solo un tempo, poi la squadra di casa scappa, trascinata da un super Henry ed un ottimo Polonara… - zazoomblog : LIVE Baskonia-Olimpia Milano 33-32 Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio all’intervallo - #Baskonia-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Baskonia-Olimpia Milano 33-32 Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio all’intervallo - #Baskonia-Olimpi… - zazoomblog : LIVE – Baskonia-Olimpia Milano 26-21 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Baskonia-Olimpia #Milano #26-21 -