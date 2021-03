LIVE – Baskonia-Olimpia Milano 72-56 Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 26 marzo 2021) Baskonia e AX Armani Exchange Milano si sfidano nella 31° giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. I meneghini attualmente quarti in classifica se la vedono contro i baschi che sono a ridosso della zona playoff. I biancorossi hanno una chance importante per potersi assicurare un buon piazzamento in vista playoff. Venerdì 26 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Baskonia-Olimpia Milano 72-56 36? -Nuovo allungo di Baskonia, 72-56 35? – Ancora Shields, stavolta da tre: Milano però ancora sotto 68-56 31? – Shields a segno, 60-49 30? – Termina il terzo quarto! ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)e AX Armani Exchangesi sfidano nella 31° giornata della regular season di. I meneghini attualmente quarti in classifica se la vedono contro i baschi che sono a ridosso della zona playoff. I biancorossi hanno una chance importante per potersi assicurare un buon piazzamento in vista playoff. Venerdì 26 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA72-56 36? -Nuovo allungo di, 72-56 35? – Ancora Shields, stavolta da tre:però ancora sotto 68-56 31? – Shields a segno, 60-49 30? – Termina il terzo quarto! ...

