LIVE Baskonia-Olimpia Milano 10-16, Eurolega basket in DIRETTA: milanesi avanti a fine primo quarto (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-16 Dragic trova il sottomano al tabellone. FINISCE IL primo quarto! Olimpia avanti di sei punti dopo i primi dieci minuti. Baskonia che sta tirando 0/10 da tre punti. 10-16 Polonara strappa ancora il rimbalzo in attacco e segna buttandosi indietro. 8-16 Due liberi di Punter. 40 secondi alla fine. Il Baskonia è 0/9 da tre punti in questo quarto. 8-14 Dragic trova due punti dopo una lotta a rimbalzo che premia lo sloveno. 6-14 Grande schiacciata di Hines. Due minuti e mezzo alla fine del quarto. 6-12 Roll segna dall’angolo. 6-10 Due facili di Fall al tabellone. 4-10 Arresto di potenza e appoggio al vetro di Brooks. 4-8 Schiacciata di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-16 Dragic trova il sottomano al tabellone. FINISCE ILdi sei punti dopo i primi dieci minuti.che sta tirando 0/10 da tre punti. 10-16 Polonara strappa ancora il rimbalzo in attacco e segna buttandosi indietro. 8-16 Due liberi di Punter. 40 secondi alla. Ilè 0/9 da tre punti in questo. 8-14 Dragic trova due punti dopo una lotta a rimbalzo che premia lo sloveno. 6-14 Grande schiacciata di Hines. Due minuti e mezzo alladel. 6-12 Roll segna dall’angolo. 6-10 Due facili di Fall al tabellone. 4-10 Arresto di potenza e appoggio al vetro di Brooks. 4-8 Schiacciata di ...

