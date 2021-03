LIVE – Badalona-Virtus Bologna 19-25, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 26 marzo 2021) Joventut Badalona e Segafredo Virtus Bologna si sfidano in gara-2 dei quarti di finale di Eurocup 2020/2021. Le V nere affrontano gli spagnoli dopo averli battuti in gara 1 e possono subito qualificarsi alla semifinale della rassegna che premia la vincitrice con un posto in Eurolega. Venerdì 26 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Badalona-Virtus Bologna 19-25 12? – Weems già in doppia cifra, 25-19 Virtus in avvio di secondo quarto 10? – Termina il primo quarto! Virtus avanti 19-14 8’ – Allunga Bologna sul 19-12 3? – Tripla di Weems, 5-2 Virtus 2? – Tomic preciso ai ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Joventute Segafredosi sfidano in gara-2 dei quarti di finale di. Le V nere affrontano gli spagnoli dopo averli battuti in gara 1 e possono subito qualificarsi alla semifinale della rassegna che premia la vincitrice con un posto in Eurolega. Venerdì 26 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA19-25 12? – Weems già in doppia cifra, 25-19in avvio di secondo quarto 10? – Termina il primo quarto!avanti 19-14 8’ – Allungasul 19-12 3? – Tripla di Weems, 5-22? – Tomic preciso ai ...

