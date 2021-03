L' Italia tra rosso e arancione fino al primo maggio | ma riaprono scuole elementari e medie ovunque

(Di venerdì 26 marzo 2021) "La proroga dello stato di emergenza anti - Covid non è stata ancora discussa". Risponde così alla stampa il premier Mario Draghi, al termine della cabina di regia. E a Salvini che spinge per le ...

matteosalvinimi : Parole incredibili e insensate. Alla faccia di questo 'giornalista e scrittore', oggi festeggiamo, con orgoglio, il… - CarloCalenda : Unico modo serio di celebrare #DanteAlighieri è quello di prendere consapevolezza che l'Italia ha oggi tassi di ana… - lucianonobili : Al @PostTg2 il successo israeliano nella vaccinazione e nel contrasto al #COVID19 raccontato bene da @AmbEydar,… - LKlimex : RT @noitre32: Duro scontro tra Salvini e Draghi: "Impensabile tenere l'Italia chiusa ad aprile". L'avvertimento al Governo:

... non tanto dell'Arabia, molti vorrebbero che io smettessi di parlare dell'", spiega Renzi all'... dice il leader di Iv che poile altre cose spiega: "I cittadini italiani non spendono un ......premier ha ribadito che verrano perseguiti i principi di 'proporzionalità' e di 'reciprocità'l'... Vaccini anti Covid in, parla Draghi: quanto ci vorrà per la produzione Ci vorranno almeno ' ...Roma, 26 marzo 2021 - Niente zona gialla, neppure 'rafforzata'. Ma priorità alle scuole. Prende forma il nuovo decreto Covid, dopo la riunione di oggi tra le forze di maggioranza ...Migliora l'indice Rt a livello nazionale passando da 1,16 della scorsa settimana a 1,08. Il Lazio è l’unica tra le Regioni rosse ch ...