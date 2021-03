L' Italia si tinge ancora di rosso Come cambiano le restrizioni

(Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari Il nostro Paese cambia di nuovo colore. Nessuna zona gialla: Toscana rossa, Lazio arancione. Novità per le scuole Eccoi colori delle regionine in seguito al monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute-Iss. Un paese colorato di arancione econ qualche sorpresa inattesa. Fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle. Il Lazio diventa arancione L’unica regione a passare dalla zona rossa a quella arancione è il Lazio,era stato anticipato e poi confermato in conferenza stampa da Roberto Speranza, ministro della Salute. Dal prossimo martedì potranno quindi riaprire le scuole, i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Restano arancioni la provincia autonoma di Bolzano, la Liguria, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, ...

Advertising

Milena20666930 : RT @CulturaCalabre1: Uno spettacolare tramonto sul mare tinge di rosso speranza il Castello Murat di Pizzo Calabro. Noi siamo incantati, e… - Beyourselfaby18 : RT @CulturaCalabre1: Uno spettacolare tramonto sul mare tinge di rosso speranza il Castello Murat di Pizzo Calabro. Noi siamo incantati, e… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Brunello Wine Stage. La corsa rosa si tinge di rosso: tappa show fra i vigneti di Montalcino per il Giro d’Italia https:… - AgriculturaIT : Brunello Wine Stage. La corsa rosa si tinge di rosso: tappa show fra i vigneti di Montalcino per il Giro d’Italia… - PaolotiZ : RT @CulturaCalabre1: Uno spettacolare tramonto sul mare tinge di rosso speranza il Castello Murat di Pizzo Calabro. Noi siamo incantati, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia tinge

il Giornale

Legnago, il 'Torrione' sidi giallo per l'endometriosi. L'endometriosi è una malattia debilitante ginecologica benigna ... E' considerata una patologia cronica invalidante che colpisce in1 ...... diretto dalla dottoressa Giulia Pellizzari, scendono in campo per sensibilizzare sulla malattia, partecipando all'iniziativa " Facciamo luce sull'endometriosi " L'sidi giallo ", ...Domenica 28 marzo la Onlus fiorentina invita tutti a festeggiare la primavera dando impulso alla nuova campagna di raccolta fondi. Ecco come partecipare ...Sarà un'estate in zona gialla «senza tanti problemi. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest'estate sarà diversa dalla scorsa».