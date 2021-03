L’Italia protesta | scuola e rider alzano la voce | tra proteste nel rispetto delle norme anticovid e lo sciopero passivo

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostantesia divisa tra zone rosse e arancioni, oggi le piazze di 60 città si sono riempite di manifestanti che, rispettando le, hannoto contro la DAD, ormai nel mirino comune di insegnanti, genitori e studenti. Loè stato indetto da ‘Priorità alla‘. La didattica a distanza, accettata in prima battuta come risposta d’emergenza, sembra adesso una facile soluzione. Laè diventata il capro espiatorio, il primo sacrificio per mantenere sotto controllo una curva di contagi in cui incide decisamente poco. I disagi che crea la DAD sono tanti e in particolar modo accentua quel Digital Divide, piaga silenziosa del, le disuguaglianze di genere e il disagio infantile e adolescenziale. ...