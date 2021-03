L’Italia alla guida della missione Nato in Iraq (di O. Credi) (Di venerdì 26 marzo 2021) (di Ottavia Credi, ricercatrice junior nei programmi Difesa e Sicurezza dell’Istituto Affari Internazionali) La presenza italiana nelle missioni Nato continua ad aumentare. Il Paese – già secondo per numero di contributi alle operazioni alleate dopo gli Stati Uniti – guiderà infatti la rinnovata missione dell’Alleanza in Iraq. Così è stato deciso durante l’ultima riunione ministeriale Nato lo scorso febbraio. Lanciata nel 2018, la Nato Mission Iraq passa pertanto da 400 a ben 5mila unità, per la maggior parte europee e canadesi – tra queste, le truppe italiane rappresenteranno la quota più numerosa. Mantenendo al tempo stesso la guida della missione Onu in Libano (Unifil), di quella Nato in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) (di Ottavia, ricercatrice junior nei programmi Difesa e Sicurezza dell’Istituto Affari Internazionali) La presenza italiana nelle missionicontinua ad aumentare. Il Paese – già secondo per numero di contributi alle operazioni alleate dopo gli Stati Uniti – guiderà infatti la rinnovatadell’Alleanza in. Così è stato deciso durante l’ultima riunione ministerialelo scorso febbraio. Lanciata nel 2018, laMissionpassa pertanto da 400 a ben 5mila unità, per la maggior parte europee e canadesi – tra queste, le truppe italiane rappresenteranno la quota più numerosa. Mantenendo al tempo stesso laOnu in Libano (Unifil), di quellain ...

Advertising

marcodimaio : Ascolto in aula alla Camera il presidente #Draghi e penso alle analoghe comunicazioni che finora abbiamo ascoltato… - marcodimaio : Il presidente #Draghi alla Camera delinea la posizione dell’Italia al prossimo Consiglio europeo. L’autorevolezza d… - Ambtedesco : “Ricordiamo il massacro delle Fosse Ardeatine, un dolore immenso inflitto in nome della Germania alla città di Roma… - CheGuevaraRoma : RT @collettiva_news: #PalmiroTogliatti guida il Pci quando è il più grande partito comunista in Occidente. Lo vuole di massa e 'nuovo', pro… - MAnderlucci : RT @MiTE_IT: Anche quest’anno aderiamo alla campagna “#MilluminoDiMeno”. Venerdì dalle 19 tutte le luci della sede del Ministero e di tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia alla Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera