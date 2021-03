«L’Isola dei Famosi», Brando Giorgi eliminato (ma sceglie Parasite Island) (Di venerdì 26 marzo 2021) La vittoria al televoto non ha lasciato spazio ai dubbi. Brando Giorgi, che all’Isola dei Famosi ha suscitato le antipatie dei colleghi naufraghi, Elisa Isoardi in testa, ha dovuto lasciare la competizione, eliminato da un pubblico feroce. L’attore, in nomination insieme a Francesca Lodo, è stato cacciato con il 66% dei voti, sicuro, come la moglie, di «non essere stato capito». «Meglio che io non dica niente», ha commentato Giorgi, cui, però, Ilary Blasi ha voluto regalare una seconda chance. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) La vittoria al televoto non ha lasciato spazio ai dubbi. Brando Giorgi, che all’Isola dei Famosi ha suscitato le antipatie dei colleghi naufraghi, Elisa Isoardi in testa, ha dovuto lasciare la competizione, eliminato da un pubblico feroce. L’attore, in nomination insieme a Francesca Lodo, è stato cacciato con il 66% dei voti, sicuro, come la moglie, di «non essere stato capito». «Meglio che io non dica niente», ha commentato Giorgi, cui, però, Ilary Blasi ha voluto regalare una seconda chance.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Missione pesca: compiuta! L'Isola dei Buriños esulta grazie al successo di una naufraga! Non perdetevi la news??… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - infoitcultura : Gilles Rocca lascia momentaneamente L’Isola dei Famosi: ecco cos’è successo - karda70 : #isoladeifamosi #RobertoCiufoli l’asso nella manica dei #Rafinados: ecco perchè #isola #isoladeifamosi2021 #Burinos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama