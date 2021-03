L’infermiera coccola il bimbo di 7 mesi malato: la foto commuove tutti. “Sono mamma anch’io” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Un gesto spontaneo, Sono una mamma anch’io”. La carezza di un’infermiera ad un bimbo ricoverato per Covid presso la Rianimazione dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Una foto di grande tenerezza che sta facendo il giro del web. I genitori del bimbo, Matteo, erano malati di covid. Anche loro naturalmente in isolamento non potevano vedere il piccolo che se ne stava solo soletto. La fotografia è già un simbolo di questo periodo terribile in cui si incasellano storie drammatiche di vita familiare. L’abbraccio materno delL’infermiera al bimbo è virale sui social A raccontare la storia è stato Il Resto del Carlino. Tutto è iniziato il 3 marzo quando Matteo Maurizio, 7 mesi, è stato trasportato al Salesi a causa di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Un gesto spontaneo,una”. La carezza di un’infermiera ad unricoverato per Covid presso la Rianimazione dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Unadi grande tenerezza che sta facendo il giro del web. I genitori del, Matteo, erano malati di covid. Anche loro naturalmente in isolamento non potevano vedere il piccolo che se ne stava solo soletto. Lagrafia è già un simbolo di questo periodo terribile in cui si incasellano storie drammatiche di vita familiare. L’abbraccio materno delalè virale sui social A raccontare la storia è stato Il Resto del Carlino. Tutto è iniziato il 3 marzo quando Matteo Maurizio, 7, è stato trasportato al Salesi a causa di ...

