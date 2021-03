Linea dura contro il personale sanitario che non si vaccina | la conferenza stampa di Draghi

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Marioannuncia inche è allo studio un provvedimento per ilche rifiuta il vaccino. E il ministro Speranza conferma “Si riapre se ci sono le condizioni”: ladi“Sappiamo che dopo un anno di sofferenza sappiamo qualcosa di più sulle fonti di contagio. Queste misure non sono campate per aria: è desiderabile pensare di riaprire, ma ci devono essere le condizioni. Garavaglia vuole riaprire? Sono d’accordo con lui: anche io vorrei andare in vacanza”. Così Marioinha spiegato qual è la possibilità di riapertura graduale a partire da aprile, sottondo che non si è discusso della proroga dello ...