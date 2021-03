Libera e Lega Pro a Torretta Firmato accordo con il Palermo | nuovo Centro Sportivo presidio di legalità contro le mafie

(Di venerdì 26 marzo 2021)Pro affianca l’Associazionedi Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle.Il vice presidente dellaPro, Marcel Vulpis, il presidente diDon Ciotti e il presidente delFC, Dario Mirri, hanno presentato questa mattina ale iniziative sociali che il club organizzerà neldella società nato nel Comune sciolto per mafia. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dal club."Unire le forze per combattere la criminalità organizzata e favorire lo sviluppo della cultura dellalità e dell’etica nello sport, in particolare nei confronti delle giovani generazioni. È questo l’obiettivo dell’programmatico ...

Il progetto è stato esposto a Torretta durante l'incontro organizzato dallaPro nel quale partecipano il presidente, Francesco Ghirelli , insieme a Don Ciotti , presidente di, e Dario ...Questo nonostante l'ultimo Cda abbia dato il viaa un nuovo contratto biennale per il ... Umberto Gandini, ora allaBasket.E' arrivato il via libera dal Bundesrat tedesco al Recovery Fund, piano di rilancio da 750 miliardi di euro, legato al Next Generation Eu. Il Consiglio federale ha infatto approvato la legge di ratifi ...È stato firmato l’accordo programmatico tra il Palermo, Libera (associazione contro la mafia) e Lega Pro nei terreni in cui nascerà il nuovo centro sportivo rosanero a Torretta. L’obiettivo è quello c ...