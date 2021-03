L’Europarlamento vuole risolvere l’inquinamento marino partendo dalle canne da pesca

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 marzo 2021) In una risoluzione adottata giovedì 25 marzo, i deputati del Parlamento europeo hanno denunciato la gravità dei rifiuti marini sulla salute del Pianeta e degli esseri umani. Soprattutto la micro e nano plastica. Per questo hanno chiesto restrizioni sulla plastica monouso e sollecitato l’impiego di materiali sostenibili appositamente progettati per gli attrezzi da. Il marine litter rappresenta una minaccia tanto per le specie marine, quanto per itori e, più in generale, per i consumatori. Le nano e micro-plastiche, contaminanti invisibili eppure sempre più presenti negli oceani, costituiscono una nuova sfida nella lotta alperché presentano caratteristiche che rendono complesso e tuttora poco conosciuto il loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Come si legge nella relazione del ...