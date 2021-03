L’Europa unita per sostenere la transizione politica in Libia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo unificato appena nato sotto l’egida dell’Onu ha davanti a sé un obiettivo complesso: rimettere in moto lo stato, garantire i servizi di base dopo anni di caos, disarmare le milizie e organizzare elezioni credibili. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo unificato appena nato sotto l’egida dell’Onu ha davanti a sé un obiettivo complesso: rimettere in moto lo stato, garantire i servizi di base dopo anni di caos, disarmare le milizie e organizzare elezioni credibili. Leggi

Advertising

luigidimaio : Essere oggi in ???? testimonia l'unità d’intenti degli Stati europei più impegnati per la stabilizzazione della… - LiaQuartapelle : Dopo aver commentato con preoccupazione l’avanzata turca e russa, spero non sfugga l’importanza di questa visita eu… - puporiccio : @milaneese @GeneraleCujkov quando spiegò l'unità d’Italia, ci mostrò i dati di uno storico revisionista filo-borbon… - ponzo_luciano : RT @luigidimaio: Essere oggi in ???? testimonia l'unità d’intenti degli Stati europei più impegnati per la stabilizzazione della #Libia. Un'o… - stjaco : @gabrielecatania @NicolaLagioia @marioricciard18 esatto, l'Europa Unita e' ancora un'utopia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa unita Dispositivo di carico unità Analisi e ricerche di mercato globali del settore 2021-2030 CORONAVIRUS - Genovagay Genova Gay