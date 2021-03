Letteratura: due poesie di Saffo inedite? Dopo 7 anni si scopre che potrebbero essere false (Di venerdì 26 marzo 2021) Londra, 26 mar. – (Adnkronos) – Quando nel 2014 fu annunciato il ritrovamento di due poesie fino ad allora sconosciute di Saffo, la leggendaria poetessa greca vissuta sull’isola di Lesbo tra il VII secolo e il VI secolo a.C., si gridò alla sensazionale scoperta. Ma ora, Dopo quasi 7 anni di studi, gli esperti hanno avanzato forti dubbi sull’autenticità dei frammenti lirici contenuti in un papiro egiziano che fu datato tra il II e III secolo d.C. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Londra, 26 mar. – (Adnkronos) – Quando nel 2014 fu annunciato il ritrovamento di duefino ad allora sconosciute di, la leggendaria poetessa greca vissuta sull’isola di Lesbo tra il VII secolo e il VI secolo a.C., si gridò alla sensazionale scoperta. Ma ora,quasi 7di studi, gli esperti hanno avanzato forti dubbi sull’autenticità dei frammenti lirici contenuti in un papiro egiziano che fu datato tra il II e III secolo d.C. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

