Letta: “Vedrò Renzi, parleremo di futuro della Sinistra” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuro costruire per la Sinistra”. A dirlo il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi incontri”, ha spiegato il leader dem. “Noi vogliamo costruire un’ alleanza di centroSinistra con i 5 Stelle. Quello che ho chiaro è che la Destra fa il gioco di fare l’opposizione con la Meloni e di stare al governo con la Lega. E la svolta europeista di Salvini, fatta con Giorgetti davanti a un caffè, è da mettere alla prova”. A proposito della corsa per il Campidoglio, Letta ha dichiarato: “Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd. Ma è vero che su Roma ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) “Incontreròdi che tipo dicostruire per la”. A dirlo il segretario del Pd Enrico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi incontri”, ha spiegato il leader dem. “Noi vogliamo costruire un’ alleanza di centrocon i 5 Stelle. Quello che ho chiaro è che la Destra fa il gioco di fare l’opposizione con la Meloni e di stare al governo con la Lega. E la svolta europeista di Salvini, fatta con Giorgetti davanti a un caffè, è da mettere alla prova”. A propositocorsa per il Campidoglio,ha dichiarato: “Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd. Ma è vero che su Roma ...

