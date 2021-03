Letta “riparte” dalle sardine su Zoom: calumet della pace dopo lo strappo. Renzi può attendere… (Di venerdì 26 marzo 2021) Letta incontra tutti, persino le sardine. e intanto continua a spostare l’appuntamento del disgelo con Renzi, che campeggia nella sua agenda di neo segretario del Pd. Il faccia a faccia col leader di Italia Viva è solo rimandato. Del resto, si affretta a chiarire un “sereno” Enrico, scritto e parlato già più o meno con tutti: da Carlo Calenda al duo Bersani & Speranza, fino a Giuseppe Conte e oggi, per l’appunto, con Mattia Santori, comandante sardinista in pectore. Letta incontra le sardine: pace fatta? Insomma, Letta incontra perfino le sardine. Certo su Zoom e non in qualche pseudo accampamento al Nazareno, ma è questione di dettagli imposti dall’emergenza Covid probabilmente. E così la chiacchierata online di Enrico ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021)incontra tutti, persino le. e intanto continua a spostare l’appuntamento del disgelo con, che campeggia nella sua agenda di neo segretario del Pd. Il faccia a faccia col leader di Italia Viva è solo rimandato. Del resto, si affretta a chiarire un “sereno” Enrico, scritto e parlato già più o meno con tutti: da Carlo Calenda al duo Bersani & Speranza, fino a Giuseppe Conte e oggi, per l’appunto, con Mattia Santori, comandante sardinista in pectore.incontra lefatta? Insomma,incontra perfino le. Certo sue non in qualche pseudo accampamento al Nazareno, ma è questione di dettagli imposti dall’emergenza Covid probabilmente. E così la chiacchierata online di Enrico ...

